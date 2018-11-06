بالصور .. ” العجي ” مدرج على قوائم الإرهاب.. بطل طليق على أراضي الدوحة

طلال الغامدي(صدى):

أسئلة كثيرة تثيرها منشورات العداء القطري، المطلوب على قوائم الإرهاب العربية والدولية ” مبارك العجي ” التي تفيد بتحقيقه ميدالية جديدة في ساحات الماراثون القطرية، وتكريمه وتفاعله مع جمهوره ، إلا أن الإجابة لا تخفى على أولي الأبصار المدركين لدعم النظام القطري للإرهاب .

الغريب في الأمر أن ” مبارك العجي ” ضمن قوائم الدوحة الرسمية للإرهابيين إلا أنه يعامل معاملة الأبطال ، ونشر مؤخراً عبر صفحته في موقع ” إنستجرام ” مع آخر سباق بأكتوبر الماضي قائلاً: ” سباق أمس الجبلي بمنطقة الخيسة أول سباقات الموسم بفئة العمر 23-39 الحمد لله حصلت على المركز الثاني بعد طيحة صغيرة ” وفقا للعربية “.