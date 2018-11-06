طالب يغتصب معلمته ويهددها باختطاف أحد أفراد عائلتها

ستوكهولم(صدى):

أقدم مراهق سوري عمره 19 عامًا على اغتصاب معلمته ” 30 عامًا ” بمنطقة ” ناسجو ” بالسويد، كما هددها بأنه سيختطف أحد أفراد عائلتها، وفقًا لما جاء بصحيفة ” ديلي مايل ” البريطانية.

وبالتطرق للتفاصيل، قام المراهق بحبس معلمته في غرفة وقام بالإعتداء عليها جنسيًا؛ كما هدد بأنه سيخطف أحد أفراد عائلتها.

ومن جانبها قالت ” المعلمة ” عبر مدوّنتها على الانترنت ” حاولت مواجهته، وتوسلت اليه أن يتوقف، لكنه لم يفعل، حيث شعرت وكأنني أرنب ضعيف كان الصياد على وشك إطلاق النار عليه ” .

ووجهت السلطات السويدية للمراهق السوري تهمة اغتصاب معلمته.