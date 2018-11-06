بالصور.. الإعلان عن تجميع ” رنج روفر فيلار 2019 ” في الهند

نيودلهي(صدى):

حسب تقرير جديد من موقع CarAndBike الهندي للسيارات، تخطط شركة جاكوار لاندروفر أن تبدأ في العمل على تجميع طراز رنج روفر فيلار في الهند قريباً.

وصلت رنج روفر فيلار قاعات العرض الهندية خلال شهر ديسمبر بالعام الماضي، حيث يتم حالياً إنتاجها في المملكة المتحدة بجوار جاكوار F-Pace التي تشاركها المنصة ذاتها، ومن المنتظر أن ينتقل تجميع الطراز إلى مصنع الشركة في مدينة بيون الهندية بحلول شهر يناير المقبل.

سيعمل التحول من الاستيراد الخارجي للتصنيع المحلي إلى عدد أقل من الفئات المتاحة، ولكنه سيؤدي أيضاً إلى خفض أسعار السيارة في البلاد.

تتوفر رنج روفر فيلار في الهند بأربعة محركات مختلفة، تتضمن محركين بنزين تيربو تشارجر سعة 2 لتر بقوة 250 و300 حصان، إضافة لمحركين ديزل أحدهما تيربو تشارجر سعة 2 لتر بقوة 180 حصان، بينما الآخر مزدوج التيربو سعة 3 لتر بقوة 300 حصان، وتأتي كافة المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

هذا وتمتلك رنج روفر فيلار عدة خصائص مميزة تتضمن كل من مصابيح LED ليزر أمامية، مقابض أبواب قابلة للاخفاء، عجلات 22 إنش، مصابيح LED خلفية، سقف بانورامي منزلق، نظام Touch Pro Duo للترفيه المعلوماتي المكون من شاشتين، شاشة عدادات رقمية، شاشة علوية، نظام صوتي فاخر، مقاعد أمامية ذات أنظمة تدفئة وتبريد مع القدرة على تعديل الوضعية في 20 تجاه مختلف ودعم تذكر الإعدادات وتوفير خاصة التدليك.