بالفيديو.. فيلم قصير يبرز جمال وروعة مدائن صالح والعلا

عادل الحربي(صدى):

كشف فيلم قصير للمصور الفوتوغرافي جوني شاير، عن جمال وروعة بمدائن صالح، المغلقة حالياً أمام العامة، ومدينة العلا؛ حيث قال المصور أن السعودية لديها أروع المناظر الطبيعية التي رآها في حياته، متابعًا: ” تحولت إلى متسابق في (حرب النجوم) أثناء الطيران فوق هذه التشكيلات الصخرية، والطوابق الرقيقة والأسقف العالية. ”

وأشار ” شاير ” إلى أن الفيلم اعتمد على نمط التصوير السينمائي المتبع في أفلام هوليوود، على طريقة إنتاج أفلام المغامرات والأكشن، مستعينًا بطائرات الدرونز فائقة الجودة، والمؤثرات البصرية من أجل إنتاج الفيديو، ليبرز جمال الأماكن الأثرية بالمملكة.

ويعد خروج الفيلم من إطار النماذج واللقطات الاعتيادية والتقليدية، لتصوير المواقع السياحية، وإدخال العنصر البشري، ما أضفى ” أنسنة ” على العمل، وسحر عقول العديد من متابعيه على إنستجرام.