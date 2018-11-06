السيسى: السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها

القاهرة(صدى):

أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم مصر الكامل لقيادة المملكة الحكيمة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية، دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها .

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسى: ” نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن الإعلام قام بدور سلبى فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجى قائلا : ” نحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات الجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية.