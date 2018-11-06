تركيا تواصل دورها المشبوه.. وتحذر أمريكا بشأن إيران

أنقرة(صدى):

تواصل تركيا دورها المشبوه في دعم إيران مع إعلان فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران وأطلق وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الثلاثاء، تصريحات جديدة تحذر الولايات المتحدة من ” حشر إيران في الزاوية ” مطالباً بإعفاءها .

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي باليابان : ” في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة ، عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني ”

وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، فيما دخلت الدفعة الثاني حيز التنفيذ امس الإثنين .

ولجأت واشنطن لمواصلة الضغط على النظام الإيراني ” من دون هوادة ” حتى يغير سلوكه ” المزعزع للاستقرار ” في الشرق الأوسط