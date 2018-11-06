إلزام خليجي بدفع 1.5 مليون ريال لزوجته السعودية بجدة

نايف السالم(صدى):

رفعت سيدة سعودية دعوى بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة؛ للمطالبة بمهرها البالغ مليونًا ونصف المليون ريال، بعد أن تهرب زوجها ” خليجي ” من دفع قيمة المهر البالغ 1.5 مليون ريال.

ولم يف الزوج بوعده المنصوص عليه في عقد النكاح بأن يكون المهر قيمة عقار يبلغ 1.5 مليون ريال، لذا قامت الزوجة برفع دعوى بالمحكمة.

وأحضرت الزوجة الإثباتات اللازمة، وتأكدت من صحتها المحكمة، وأوقفت خدمات الزوج حتى يمثل أمام القاضي؛ لكنه لم يحضر، لتصدر المحكمة حكمها بإلزام الزوج بدفع المهر.