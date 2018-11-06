ليوناردو دي كابريو يدفع ماثيو ماكونهي للوقوع في أزمة نفسية

واشنطن(صدى):

كشف المُمثل العالمي الوسيم ماثيو ماكونهي، أنه وقع في أزمة نفسية عقب خسارته في عام 1997 دور البطولة في فيلم تايتانيك الأسطوري لصالح نظيره المُمثل العالمي ليوناردو دي كابريو.

وقال ” ماكونهي ” خلال برنامج The Hollywood Reporter’s Awards Chatter، أنه كان واثقًا للغاية من أنه سيفوز بدور البطولة، لكنّه لم يتلقَّ أي ردّ من مُنتجي الفيلم، ليُصدم بعد ذلك بفوز دي كابريو بدور البطولة، وهو الأمر الذي حطّمه نفسيًا، وأدخله بحالة من اليأس.

وعلى جانب آخر، أشار الفنان العالمي إلى أن الجهد المبذول في الأفلام الرومانسية الكوميدية هو نفسه الذي يبذله على الأفلام الأكثر جدّية،لافتًا إلى أنّه كان يُشبّه تلك النّوعية من الأفلام بيوم السّبت، وذلك لخفّتها كإجازة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى الأجور الطّائلة التي كان يحصدها من التّمثيل فيها.