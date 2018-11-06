دراسة حديثة تحذر من تأثير إهمال وجبة الإفطار على قلب الطفل

مدريد(صدى):

أكدت دراسة إسبانية حديثة أن هناك علاقة قوية بين إهمال وجبة الإفطار لدى الأطفال ونسبة الإصابة بالأمراض المتعلقة بصحة القلب.

تشير الدراسة، التي أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة غرناطة بإسبانيا، إلى أن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار تزداد لديهم نسبة الكوليسترول وحمض اليوريك، بالإضافة إلى وجود مقاومة أعلى للأنسولين، ومن هنا يأتي التأثير السلبي على القلب والأوعية، وذلك بالتطبيق على 203 من أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا.

خلصت الدراسة إلى أن 13% من الأطفال الذين لم يتناولون وجبة الإفطار ازدادت لديهم مستويات الكوليسترول وحمض اليوريك.