منع سفر ” رونالدينيو ” بسبب ديون مستحقة عليه

نواف السالم(صدى):

أصدر قاضٍ أمرًا بحجز جواز سفر النجم البرازيلي ” رونالدينيو ” ؛ وذلك بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة 2 مليون دولار، في وقت عثرت السلطات في حسابه على 7 دولارات فقط.

وبالتطرق للتفاصيل، تم تغريم ” رونالدينيو ” وشقيقه بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافيًا لسداد الدين المتراكم على مدى 4 سنوات من النزاع القضائي.

تجدر الإشارة إلى أن أسلوب حياة ” رونالدينيو ” لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية.