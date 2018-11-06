رسميا.. جمهور الهلال يفوز بجائزة الجمهور المثالي
فاز جمهور نادي الهلال بجائزة الجمهور المثالي رسمياً وذلك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
وكان جمهور الهلال قد فاز بها خلال الجولة السابعة إلا أن اللجنة عادت وسحبتها لتحولها على جماهير الإتحاد ليعود جمهور الهلال ويثبت جدارته مره أخرى
ابو صالح[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 40 دقيقة
عوضوهم عن السحبه في ال0وله السابعه
ابو صالح[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 39 دقيقة
عوضوهم عن السحبه في الجوله السابعه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 19 دقيقة
متى تحس بطعم الفوز
وكبرئاء الزعامه
اذا شعرت بالاقزام
يشككون في كل انتصار للزعيم
ميزة الهلال
يعطي بارق امل للفرق
ويصدمها بانها لاتسطيع منافسته
كبير ياهلال
كبير يالمدرج الفخم