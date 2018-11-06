رسميا.. جمهور الهلال يفوز بجائزة الجمهور المثالي

ماجد محمد(صدى):

فاز جمهور نادي الهلال بجائزة الجمهور المثالي رسمياً وذلك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وكان جمهور الهلال قد فاز بها خلال الجولة السابعة إلا أن اللجنة عادت وسحبتها لتحولها على جماهير الإتحاد ليعود جمهور الهلال ويثبت جدارته مره أخرى