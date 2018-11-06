خطة شيطانية لرجل للانتقام من خيانة زوجته

القاهرة(صدى):

سافر طبيب مصري إلى خارج البلاد للعمل وتوفير الأموال اللازمة لأسرته تاركًا زوجته من خلفه؛ وأخذ يرسل لها بالأموال وكل ما يجتنيه بالغربة ليشتري شقة ويؤسسها.

ولكن تلقى الزوج الطعنة؛ حينما سلبت زوجته كل ما شقي من أجل جمعه ورفعت عليه قضية خلع، وتزوجت بعد انتهاء عدتها بشخص آخر، وكأنها كانت تنتوي فعل هذا وسلب أمواله.

وقرر الزوج أن يحرق قلبها كما فعلت هي؛ فاتصل على صديقه المحامي وأخبره أنه يريد العودة إلى مصر؛ ليتفق معه صديقه على خطة شيطانية ينتقم من خلالها من زوجته؛ فاستعانوا بـ 4 أمناء شرطة وتزوير إذن بقتحام الشقة وهي غير موجودة بها، ليستولوا على كل محتوياتها، وما خف وزنه وغلا ثمنه.

وتقدمت الزوجة بعدها ببلاغ؛ فيما تم استصدار إذن النيابة في تعقب هاتف الزوجة، تم ضبط أحد الاشخاص وبصحبته الهاتف، والذي أقر أنه استبدله صديق له ولم يكن يعلم بسرقته وأرشد عنه؛ ليتم القبض على الطبيب وعصابته.