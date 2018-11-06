الزبن: نسعى لتحقيق رؤية 2030 في القطاع الثالث.. وسعداء بـ ” إعلاميون “

سعيد العجل(صدى):

صدر قرار معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي ــ وزير العمل والتنمية الاجتماعية ــ بإنشاء جمعية “إعلاميون” جمعية أهلية بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية في منطقة الرياض.

من جهته؛ أكّد سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية؛ أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، وأن هناك عدداً من التراخيص تحت الإجراء حالياً.

وعبر الزبن عن سروره بصدور أول قرار لجمعية “إعلاميون” كجمعية متخصصة في مجال الإعلام، لها تجربتها الطويلة في العمل التطوعي، وتمتلك أعضاء يمثلون خبرات عريقة في مجال الإعلام.

وبيّن سعادته .. أن الوزارة حددت ست خطوات ميسرة لإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية سعياً منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الثالث، وحرصاً منها لمزيد من المرونة في انطلاق الجمعيات لتعميق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعه على تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وبما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.

وأشار الزبن إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد دوماً بأنه مهما كان اهتمام الفرد ولديه الشغف والتطوع في خدمة الآخرين ويبادله هذا الاهتمام (تسعة) أشخاص فبإمكانهم ب (ست) خطوات ميسرة وسهلة إنشاء جمعية أهلية بأطر تنظيمية وحوكمة إدارية تحميها وتعزّز مساهمتها في المجتمع.

الجدير بالذكر أن عدد الجمعيات المسجلة تحت مظلة الوزارة بلغ (960) جمعية أهلية،و(243) جمعية تعاونية، و (516) لجان تنمية، و(181) مؤسسة أهلية.