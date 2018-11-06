فرص تمويلية منوعة في معرض التمويل والاستثمار

محمد السعران(صدى):

برعاية ومشاركة غرفة الرياض، تنظم شركة ” سماء المعارض ” (سكاي إكسبو)، الشركة السعودية الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، ” المعرض السعودي للتمويل والاستثمار ” في نسخته الثالثة في الفترة بين 11 و13 نوفمبر 2018.

ويشارك في المعرض الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (صالة 2)، أكبر الشركات المختصة بالتمويل والتقسيط والبنوك والاستثمار والاستشارات الهندسية وشركات التمويل وشركات السيارات، وغيرها.

ويأتي تنظيم المعرض إنطلاقاً من أهمية التمويل والاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل رؤية السعودية 2030، ودعم الاستثمار والشركات والافراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحاجة الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار وإلى زيادة الدخل والتطور اقتصادياً ومادياً، من خلال توفير منتجات تمويلية للأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فتح آفاق التعاون بين البنوك وشركات التمويل ورواد الأعمال الذين يسعون إلى الاستثمار الناجح.

وأوضحت الشركة المنظمة أن الشركات المشاركة التي يفوق عددها 35 شركة، تسعى إلى تطوير تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن المعرض يجمع تحت سقف واحد أفضل البنوك وشركات التمويل والتقسيط التي تقدم أفضل العروض والخدمات التمويلية. وأشارت إلى أن المعرض يخدم جميع أفراد المجتمع من المحتاجين إلى التمويل لى مختلف أنواعها لإطلاق ودعم مشاريعهم الصعيرة والمتوسطة أو لتلبية احتياجاتهم التمويل العقاري والتمويل الشخصي والتأجير المنتهي بالتمليك وغيرها. وتوقعت أن تشهد الدورة الثالثة من المعرض اقبالاً جماهيرياً كبيراً استنادا إلى النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورتيه السابقتين