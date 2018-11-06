مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال أزمة ” بنعطية ” مع يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

أعرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اهتمامه باللاعب المغربي المهدي بنعطية؛ وسيسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، يرى أن مدافع ” يوفنتوس ” سيكون إضافة كبيرة لفريقه.

حيث ينوى ” مانشستر يونايتد ” استغلال أزمة ” بنعطية ” وعدم مشاركته بشكل أساسي مع “ البيانكونيري ” هذا الموسم، إذ خاض 4 مباريات فقط في الكالتشيو حتى الآن.

وعن ذلك أوضح ” بنعطية ” أنه لا يريد الرحيل ولكنه سيحدد موقفه النهائي في يناير المقبل، بناءً على موقف المدرب ماسيمليانو أليغري.