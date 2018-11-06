بالصور.. أول ظهور لـ ” نيسان GT-R ” القادمة 2020 في شكل تخيلي

طوكيو(صدى):

تُعد نيسان GT-R إحدى السيارات فائقة الأداء الأشهر في العالم، ولكن نظراً لاقترابها من نهاية دورة حياتها، بدأ الكثير من الأشخاص بمحاولة توقع ما ستبدو عليه في جيلها القادم، ذلك يتضمنه موقع موتور 1 الذي أنشأ صور تخيلية تظهر ما قد تبدو عليه جودزيلا السيارات الرياضية الجديدة.

استندت الصور التخيلية على نموذج GT-R50 الذي قامت شركة تصميم Italdesign بصنعه مؤخراً وعرضه في الأسواق الأوروبية، ولكن ألفونسو ألبايسا، نائب رئيس نيسان للتصميم، أكد حديثاً أن الجيل القادم من GT-R لن يستند على هذا النموذج.

على الرغم من ذلك، تظل هذه الصور التخيلية ممتعة للناظرين من عشاق السيارة الرياضية اليابانية الشهيرة، حيث يظهر لنا التصميم وجود شبك أمامي كبير يعمل على تبريد محرك V6 القوي، مع مصابيح أمامية نحيفة متصلة بمنافذ الهواء السفلية لإعطاء مظهر وحشي وحاد، على الرغم من أنها تبدو قريبة من شكل مقدمة طراز لكزس LC 500 بعض الشيء.

وعلى الرغم من تأكيد عدم قدوم GT-R الجديدة بمثل هذا التصميم، إلا أن هناك الكثير من الشائعات مؤخراً حول الطراز القادم، والتي كان أحدثها احتمال توجه نيسان لإطلاقه مع نسخة هجينة أو كهربائية بالكامل.

هذا ومن المتوقع أن يتم استعراض طراز اختباري من GT-R القادمة قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية بشكل رسمي، بينما لم يتم حتى الآن الانتهاء من مواصفات المحرك والمنصة التي سيتم استخدامها بها، وهو ما يأتي بعد تأكيد نيسان رغبتها في جعل الطراز الرياضي هو الأسرع في العالم.