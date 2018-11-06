آرسين فينجر على أعتاب قيادة ميلان

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اقتراب المدرب السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، من قيادة نادي إي سي ميلان الإيطالي، بدلاً من جينارو جاتوزو؛ حيث أن ” فينجر ” لا يرتبط حاليًا بأي عقد.

وأشارت إلى أن النادي الإيطالي يفاوض آرسين فينجر منذ أسابيع، على أمل أن يقود الفريق بدلاً من المدرب الحالي؛ حيث أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مراحلها النهائية، لافتة إلى أن المدرب الفرنسي المخضرم أبدى استعداده لقيادة ميلان

وتجدر الإشارة إلى أن ” فينجر ” كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعود إلى عالم التدريب في عام 2019، ووارتبط اسمه بتدريب أندية عديدة في الفترة الماضية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي.