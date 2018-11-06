بالصور.. قصة حب غير عادية تتغلب على فرق السن

لندن(صدى):

اضطر أندي 47 عامًا، و ” بيث تيلفور ” 19 عامًا إلى الهروب من موطنهما الأصلي ومسقط رأسهما شمال مقاطعة ” يلز ” ببريطانيا، منذ ما يقرب من 3 أعوام، بعدما وقعا في الحب وقررا الزواج.

وانهالت إثرها الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما الذي يقدر بنحو 28 عاما، خاصة أن الزوج كان صديقًا مقربًا من والدة ” بيث ” ؛ حيث يعيشان حالة من السعادة خاصة بعدما أنجبا طفلين.

وأكد الزوجان رغبتهما بالعودة إلى ديارهما وتربية أطفالهما هنا حيث عاشا هما قصة حبهما وذكريات طفولتهما؛ فيما قال الزوج: ” أربعون سنة عشت في ويلز، وكانت والدتي هنا، وكانت جدتي هنا وأنا كنت مضطر إلى المغادرة ” ، لافتًا إلى أنه ” يخطط للعودة في نهاية المطاف؛ إلا أن زوجته مازالت ترى الأمر صعبًا إلى حد ما. ”