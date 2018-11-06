في إشارة لهاتفها الجديد.. ” سامسومج ” تطلق شعارا مطويا

وكالات(صدى):

قامت شركة ” سامسونج ” بتحديث صورتها الرئيسية على موقع فيسبوك بعرض شعارها ” مطويًا ” ؛ وذلك في إشارة إلى الهاتف الذي طال انتظاره.

حيث جاء الشعار المطوي ليُشير للهاتف القابل للطي الذي أُشيع عنه بالفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يحمل اسم ” جالاكسي F ” وسيحتوي على شاشتين، واحدة داخلية قطرها 7.3 بوصة وأخرى خارجية بقياس 4.6 بوصة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن يتم الكشف عن الهاتف للجمهور في وقت مبكر من العام المقبل.

يُذكر أن ” سامسونج ” أول شركة تنتج هاتفًا قابلاً للطي، حيث سبقتها شركة ” رييول ” الأميركية بإطلاق هاتف يدعي ” FlexPai ” الأسبوع الماضي في الصين.