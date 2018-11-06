بعد ربع قرن من تجارة المخدرات .. ” الإمبراطور ” في قبضة العدالة

واشنطن(صدى):

وصل إمبراطور المخدرات المعروف ” يواكين غوسمان لويرا ” الملقب بـ ” إل تشابو ” إلى محكمة بروكلين بنيويورك وسط حراسات أمنية مشددة، لحضور جلسة محاكمته بعد تزعمه لأقوى عصابات تجارة المخدرات في العالم طيلة ربع قرن .

ويواجه غوسمان في حال إدانته عقوبة السجن مدى الحياة ، حيث تزعم عصابة هرّبت هذه العصابة أكثر من 154 طنًا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن كميات كبيرة من الهيرويين والميثامفيتامين والماريغوانا تقدر قيمتها بـ14 مليار دولار .

واختارت المحكمة 12 عضوًا في هيئة المحلّفين على أن تبقى أسماءهم طي الكتمان لحمايتهم، وكل يوم سيرافقهم حوالي 20 عنصرًا مسلحًا مع كلاب مدربة في طريقهم إلى المحكمة الخاضعة لتدابير حماية مشددة .