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” البنوك السعودية ” تكشف عن 5 حالات يسحب فيها الصراف الآلي البطاقة

” البنوك السعودية ” تكشف عن 5 حالات يسحب فيها الصراف الآلي البطاقة
عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، 5 حالات يقوم فيها جهاز الصراف الآلي بسحب بطاقة المستفيدين، وذلك استكمالًا لرسائلها التوعوية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الخمس هي: إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات، وإذا كانت البطاقة مسروقة أو مفقودة، و في حال تركت البطاقة في الصراف لعدة ثوان ولم تأخذها، وإذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي؛ بالإضافة إلى إذا كانت هناك مشكلة في البطاقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5172 ] نشر منذ 41 دقيقة

يسحب على كيفه احيانا ويقول خلل فني

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 25 دقيقة

حسابي ببنك الرياض عندما اود ان اسحب اي مبلغ من احدي صرفات بنك الرياض يعطيك عبارة ضع رقم جوالك وعندما تضع رقم جوالك لاتتم عملية الصرف لانهم يطلبون رقم جوالك القديم ولا اتذكر رقمه واغير رأي واذهب لصرفات اخري غير بنك الرياض

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