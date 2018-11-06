” البنوك السعودية ” تكشف عن 5 حالات يسحب فيها الصراف الآلي البطاقة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، 5 حالات يقوم فيها جهاز الصراف الآلي بسحب بطاقة المستفيدين، وذلك استكمالًا لرسائلها التوعوية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الخمس هي: إدخال الرقم السري بالخطأ أكثر من ثلاث مرات، وإذا كانت البطاقة مسروقة أو مفقودة، و في حال تركت البطاقة في الصراف لعدة ثوان ولم تأخذها، وإذا كان هناك عطل أو خلل فني في جهاز الصراف الآلي؛ بالإضافة إلى إذا كانت هناك مشكلة في البطاقة.