انتصارات ” التحالف ” تجبر الحوثيين على ارتداء ملابس النساء

سعيد العجل(صدى):

تسببت الانتصارات المتتالية التي تحققها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والجيش الوطني اليمني، في هروب عدد كبير من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

أرتدى قياديو الجماعة الإرهابية ملابس نسائية عقب هروبهم من جبهات القتال، بهدف التخفي عن أعين قوات التحالف وعناصر الجيش الوطني.

وهرب قادة مجرمين مدنيين وميدانيين من الحديدة، بعد التقدم الكبير والملحوظ الذي تحرزه حتى اللحظة قوات التحالف في العديد من المناطق.

وقد سبق للعديد من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أن قامت بارتداء الملابس النسائية خلال تنفيذ العمليات الإرهابية، وخلال الهجوم على التجمعات النسائية لاختطاف النساء وإيداعهن في السجون، كما لجأ أيضاً الخبراء الإيرانيون إلى ارتداء الملابس النسائي عند تسللهم إلى الحديدة.

وسبق أن عثرت قوات تحالف دعم الشرعية على عدد كبير من الملابس النسائية في عدة مناطق، وفي المواقع التي تتمركز بها الجماعة الإرهابية المتمردة، والتي كانت تستخدمها، وما زالت، أثناء حربها الغاشمة ضد اليمنيين.