وفاة شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية في مكة

مكة المكرمة(صدى):

شهد حي أجياد بمنطقة مكة المكرمة حادث أليم إثر سقوط شخص من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية ما أدى إلى وفاته في الحال .

من جانبها تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد في الواقعة وما إذا كان هناك شبهه جنائية.