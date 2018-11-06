وفاة شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية في مكة
شهد حي أجياد بمنطقة مكة المكرمة حادث أليم إثر سقوط شخص من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية ما أدى إلى وفاته في الحال .
من جانبها تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد في الواقعة وما إذا كان هناك شبهه جنائية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5172 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يرحمه برحمته
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 29 دقيقة
ي الله من الدور 13 موقف مرعب والله
الله يرحمه ويصبر اهله وان كان جنائي اسأل الله ان يكشف الفاعل