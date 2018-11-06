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  • نشر : منذ 42 دقيقة
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  • حوادث

وفاة شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية في مكة

وفاة شخص سقط من الدور الـ 13 بأحد الأبراج الفندقية في مكة
مكة المكرمة(صدى):

شهد حي أجياد بمنطقة مكة المكرمة حادث أليم إثر سقوط شخص من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية ما أدى إلى وفاته في الحال .

من جانبها تحقّق شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة أجياد في الواقعة وما إذا كان هناك شبهه جنائية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5172 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يرحمه برحمته

[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 29 دقيقة

ي الله من الدور 13 موقف مرعب والله
الله يرحمه ويصبر اهله وان كان جنائي اسأل الله ان يكشف الفاعل

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