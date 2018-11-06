” الشورى ” يوافق على نظام حماية المبلغين والشهود

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى على مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المُقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب، و الدكتور أحمد الغديان؛ وذلك استنادًا للمادة ” ٢٣ ” من نظام المجلس.

وأوضح ” الشورى ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا النظام يعمل على توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات أو أي أمر قد يؤثر سلبًا على إدلالة بتلك المعلومات.

كما يستهدف تنفيذ التزامات المملكة بتوفير الحماية الفاعلة للمبلغين والشهود ومن في حكمهم؛ وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت أو صادقت عليها المملكة.