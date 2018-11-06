” ترامب ” يأسف على حدة نبرته ويعود لها بعد ساعات
يبدو أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” لا يستطيع التخلص من حدة نبرته على الرغم من إعترافه بالندم عليها ، حيث عاد في عشية نفس اليوم الذي اعترف فيه بعيبه لهجوم المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ” أوهايو ريتشارد كوردراي ” ووصفه بأنه ” شخص سيء ” كما سخرمن السناتور الديمقراطية اليزابيث وارن ووصفها بأنها ” بوكاهونتاس ” نسبة إلى الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة .
وكان ” ترامب ” قد سئل في مقابلة أجرتها معه امس الإثنين سينكلير برودكاستينج، إحدى أكبر شركات تشغيل محطات التلفزيون الأمريكية، إن كان هناك ما يأسف عليه في أول عامين له كرئيس فأجاب مباشرةً : ” اللهجة ” .
وأضاف ” كنت أود التحدث بنبرة أقل حدة بكثير. أشعر إلى حد معين إنه ليس لدي أي خيار … ربما كان من الممكن أن أكون أقل حدة من هذه الناحية ” ليعود إلى عيبه عشية نفس اليوم .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 57 دقيقة
آهـ مالنا ومال ترامب ههههههههههههههههه
ما لله هو لله وحدة سبحانه وتعالى
يهب من يشاء الملك وينزع ممن يشاء
ويذل من يشاء
وما لقيصر هو لقيصر لا منازع له في ملكه
خلونا بعيد والله
ومن السياسة
ترك السياسة