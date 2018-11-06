” ترامب ” يأسف على حدة نبرته ويعود لها بعد ساعات

واشنطن(صدى):

يبدو أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” لا يستطيع التخلص من حدة نبرته على الرغم من إعترافه بالندم عليها ، حيث عاد في عشية نفس اليوم الذي اعترف فيه بعيبه لهجوم المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ” أوهايو ريتشارد كوردراي ” ووصفه بأنه ” شخص سيء ” كما سخرمن السناتور الديمقراطية اليزابيث وارن ووصفها بأنها ” بوكاهونتاس ” نسبة إلى الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة .

وكان ” ترامب ” قد سئل في مقابلة أجرتها معه امس الإثنين سينكلير برودكاستينج، إحدى أكبر شركات تشغيل محطات التلفزيون الأمريكية، إن كان هناك ما يأسف عليه في أول عامين له كرئيس فأجاب مباشرةً : ” اللهجة ” .

وأضاف ” كنت أود التحدث بنبرة أقل حدة بكثير. أشعر إلى حد معين إنه ليس لدي أي خيار … ربما كان من الممكن أن أكون أقل حدة من هذه الناحية ” ليعود إلى عيبه عشية نفس اليوم .