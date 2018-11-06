المعلمة السعودية فوزية المغامسي تحصد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

نايف السالم(صدى):

أعلنت لجنة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي العليا، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى وتعتمد إطلاق الدورة الثانية.

وكشفت اللجنة، عن فوز المعلمة السعودية فوزية المغامسي؛ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى؛ في إنجاز جديد للمملكة التي يحرص أبناءها على رفع اسمها عاليًا بين الشعوب.

ومن جانبه، قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي ..طاقات مبدعة في قطاع التعليم ” ، مضيفًا: ” والأستاذة فوزية المغامسي هي معلمة لمادة الرياضيات في الثانوية ٥٦ في محافظة جدة وعضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد مؤخراً.. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، قد بارك للفائزيْن عبر حسابه على ” تويتر ” قائلًا: ” نبارك للمعلميْن راشد علي هاشم؛ من الإمارات، وفوزية المغامسي؛ من السعودية، فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. ”

وأضاف ولي عهد أبو ظبي مستطردًا: ” ستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. سقف طموحاتنا كبير، ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج. “