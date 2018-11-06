الاحتفال بأبناء العاملين بعروض ومسابقات ثقافية

محمد السعران(صدى):

نظمت شركة الراجحي الاستثمارية اليوم المفتوح لأطفال الموظفين والذي أقيم في مقر الشركة، وشهد أنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال، إضافة لجولة قام بها الأطفال في جميع اقسام الشركة جعلتهم يستمتعون ويتعرفون على بيئة عمل آبائهم بالشركة.

وشملت الفعاليات المصاحبة، الرسم على الوجه،. إضافة لركن التصوير وألعاب الواقع الافتراضي والبلايستيشن وألعاب الواقع المعزز. واستمتع الأطفال والحضور خلال اليوم بتذوق الحلويات، والفشار وحلاوة القطن والآيس كريم، والتي وفرتها الشركة طوال الفعالية، والمسابقات والتي رصد لها عدد من الجوائز القيمة للأطفال كما تناولوا وجبة الغداء بعد نهاية الفعاليات. ووزعت الهدايا على الأطفال إضافة إلى كوبونات للاستمتاع بالملاهي.

واختتمت المناسبة بتقديم الأطفال شكرهم لآبائهم بكتابة رسائل شكر لهم على لوح أعد مسبقاً لذلك. وتحرص الراجحي الاستثمارية دوماً على القيام بمثل هذه المبادرات لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر انفتاحاً وقبولاً من أجل راحة الموظفين.