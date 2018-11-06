هل يقود سيارتك أحد غيرك ؟ .. هذا ما ينتظرك في تعديلات المرور الجديدة

علي القحطاني (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور مالك المركبة من مشاركته في العقوبة مع من قادها برضاه وتسبب في وقوع حادثة دون أن يحمل رخصة قيادة .

وقالت ” المرور ” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” أن المالك سيشارك قائد السيارةفي دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص ، بالإضافة إلى ما تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها .

وأضاف أن تعديلات نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة وسيتم تطبيقها بحزم لضبط المستهترين .