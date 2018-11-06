اكتشفي أضرار حبوب الحديد للحامل
كشفت الدكتورة هتون الجاسم أخصائية طب الصيدلة ، عن أضرار حبوب الحديد على الحامل ، رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون في تناولها ، خاصة أن الحديد من الفيتامينات القوية و التي تؤثر في الدم و الرحم بشكل مباشر .
وأكدت دكتورة هتون الجاسم ، أن حبوب الحديد مهمة وضرورية لصحة الحامل وجنينها إلى أن الإفراط في تناولها أو عدم تناولها في مواعيدها يمكن أن يسبب الأعراض التالية:
• اضطرابات في الإخراج مثل الإسهال أو الإمساك.
• زيادة معدل الغثيان والقيء.
• التعب العام والإرهاق.
• الجفاف.
• إنخفاض في ضغط الدم.
• خروج دم مع البراز.
ووجهت هتون نصائح للحامل ، مشيره إلى أنه في حال ظهور أي من هذه الأعراض من المهم التوقف عن تناول حبوب الحديد، ومراجعة الطبيبة المختصة، كما أنه من المهم الإلتزام بالجرعات والمدة التي تحددها الطبيبة.
اترك تعليقاً