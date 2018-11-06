اكتشفي أضرار حبوب الحديد للحامل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة هتون الجاسم أخصائية طب الصيدلة ، عن أضرار حبوب الحديد على الحامل ، رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون في تناولها ، خاصة أن الحديد من الفيتامينات القوية و التي تؤثر في الدم و الرحم بشكل مباشر .

وأكدت دكتورة هتون الجاسم ، أن حبوب الحديد مهمة وضرورية لصحة الحامل وجنينها إلى أن الإفراط في تناولها أو عدم تناولها في مواعيدها يمكن أن يسبب الأعراض التالية:

• اضطرابات في الإخراج مثل الإسهال أو الإمساك.

• زيادة معدل الغثيان والقيء.

• التعب العام والإرهاق.

• الجفاف.

• إنخفاض في ضغط الدم.

• خروج دم مع البراز.

ووجهت هتون نصائح للحامل ، مشيره إلى أنه في حال ظهور أي من هذه الأعراض من المهم التوقف عن تناول حبوب الحديد، ومراجعة الطبيبة المختصة، كما أنه من المهم الإلتزام بالجرعات والمدة التي تحددها الطبيبة.