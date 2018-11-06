157 يوما بالماء تدخل مغامرا التاريخ برقم قياسي

لندن(صدى):

دخل المغامر البريطاني روس إدجلي ، صاحب الـ 33 عامًا التاريخ من أوسع أبوابه بعدما قطع مسافة تبلغ نحو ثلاثة آلاف كيلومتر خلال 157 يومًا قضاها بالكامل في عرض البحر؛ ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، من خلال السباحة بشكل متواصل لأكثر من خمسة أشهر حول البر الرئيس للمملكة المتحدة.

ووطأت قدمه اليابسة، أمس الأول، وهو يعاني إعياء شديدًا؛ حيث واجه صعوبات عدة خلال السباحة، منها لدغات قناديل البحر، والأمواج العاتية، وسفن الشحن الضخمة، كما نمت لحيته وشعر رأسه بشكل كثيف خلال رحلته.

وعانى ” إدجلي ” من تشقق لسانه؛ بسبب مياه البحر المالحة، كما أبلغ عن ظهور بعض التقرحات في رقبته، بينما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكثر من مرة، من خلال تسلق حبل إيفرست، وكذلك جر سيارة شحن خلال سباق ماراثون.