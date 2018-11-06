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بالصور.. أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الأسبوعية

بالصور.. أمير تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسته الأسبوعية
محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، في لقائه الأسبوعي أمس , أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في القصر الحكومي.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

 

 

 


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