صور جديدة تكشف سر مقتل لاعب ساو باولو

نواف السالم(صدى):

ساعدت صور جديدة على الكشف عن سر مقتل لاعب نادي ساو باولو البرازيلي ” دانييل كوريا ” صاحب الـ24 عامًا على يد رجل أعمال بالبرازيل، بعدما تم العثور عليه مقطوع الرأس والأطراف والأعضاء التناسلية في جريمة بشعة.

وكان رجل الأعمال أيدسون بريتيس، قد اعترف بارتكابه الجريمة، في ” لحظة غضب ” ، حيث زعم أنه وجد اللاعب وهو يحاول اغتصاب زوجته؛ فيما كشفت صورًا جديدة أن كوريا كان على علاقة مع زوجة بريتيس، وأن اللاعب لم يغتصبها، بل أن العلاقة قامت بالتراضي.

والتقط ” كوريا ” الصور لنفسه وهو مستلقيًا بجانب زوجة بريتيس على سرير واحد، بينما بدت الزوجة نائمة في الصور؛ كما أوضحت صورة لمحادثة على تطبيق ” واتساب ” بين اللاعب وأحد أصدقائه، متباهيًا بأنه ذاهب لحفلة عيد ميلاد، لإقامة علاقة مع ” أم فتاة عيد الميلاد ” ، في إشارة لزوجة بريتيس؛ لتكون هذه آخر الرسائل التي أرسلها المقتول قبل وقوع الجريمة.

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