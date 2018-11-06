مفاجأة.. قاضي يحكم بطلاق امرأة بسبب كرم زوجها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

في واقعة غريبة أثارت إندهاش المجتمع في تركيا أنصفت المحكمة طلب إمرأة للطلاق من زوجها رغم بساطة ذنبه من وجهة نظره .

وتفصيلاً لجأت الزوجة للمحكمة بعد أن تضررت من كثرة عزائم زوجها لأصدقائه مما يرهقها في إعداد الطعام وشؤون العشاء .

وقال القاضي للزوج : ” بيتك ليس مطعم وزوجتك ليست طباخة لديك ” .

وكانت الزوجة قد تقدمت قبل عامين بطلب الطلاق لنفس السبب الذي يدور حول كرم زوجها وولائمه.