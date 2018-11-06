مفاجأة.. قاضي يحكم بطلاق امرأة بسبب كرم زوجها
في واقعة غريبة أثارت إندهاش المجتمع في تركيا أنصفت المحكمة طلب إمرأة للطلاق من زوجها رغم بساطة ذنبه من وجهة نظره .
وتفصيلاً لجأت الزوجة للمحكمة بعد أن تضررت من كثرة عزائم زوجها لأصدقائه مما يرهقها في إعداد الطعام وشؤون العشاء .
وقال القاضي للزوج : ” بيتك ليس مطعم وزوجتك ليست طباخة لديك ” .
وكانت الزوجة قد تقدمت قبل عامين بطلب الطلاق لنفس السبب الذي يدور حول كرم زوجها وولائمه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4865 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قاضي عادل قسم
حكمت فعدلت
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
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أبو أحمد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل بيت يجيه ضيوف حتى اليهود وغيرهم يجيهم الضيوف-لكن المسأله في الترتيب والتنسيق لها خصوصا لو كانت كبيره-ومفاجأه الزوجه بالضيوف ليست من الحكمه الا ضيف يجي فجأه له حكمه-اما الضيوف المستمرين وبدون علم الزوجه وخصوصا الاصدقاء فلها الحق ان ترتاح -مع العلم ان كل زوجه او اغلبهن ترغب في تقديم مايليق بضيوف زوجها والمفاجأه بالضيوف تجعلها تقصر في ذلك-