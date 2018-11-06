” تعليم بيشة ” يعلن عن وظائف شاغرة على بند المستخدمين والأجور

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم، عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند المستخدمين وبند الأجور، وذلك بعد أن أنهت إجراءات الترقية للوظائف الشاغرة.

وأوضح عبدالرحمن سعيد الغامدي، مدير الموارد البشرية، أنه لن يتم استقبال أي ملفات في مبنى الإدارة؛ بل يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية ” ساعد ” ومن سكان المحافظة أو القرية للوظيفة المعلن عنها وفق الاحتياج، مع إرفاق ما يثبت ذلك واجتياز المقابلة الشخصية بعد مفاضلة المتقدمين والمتقدمات.

واشترطت الإدارة في المتقدمين للوظائف:

-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمره عن 25 عامًا لمدارس وإدارات ومكاتب البنين.

– وألا يقل عن 35 عامًا للمدارس والإدارات والمكاتب النسائية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا.

– أن يكون المتقدم للوظائف المتعلقة بإدارات ومكاتب الأقسام النسائية متزوجًا.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية ولائقًا طبيًا للوظيفة المتقدم عليها، مع سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

– وألا يكون متقاعدًا من أي جهة حكومية أو أهلية سواء من ” المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية ” .

ودعت المواطنين الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، التسجيل على موقع الإدارة عبر الرابط الذي سيتم نشره اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 2/ 1440هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1440هـ.