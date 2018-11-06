بالصور.. انتشار 5 آلاف جندي أمريكي على حدود المكسيك لمنع قافلة المهاجرين

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” عن نشر 4800 جندي على الحدود مع المكسيك؛ لمنع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غير مشروعة إلى أراضي الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أوضح الكولونيل بوب مانينج، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن الوضع لا يزال متغيرا مع نشر المزيد من الوحدات والجنود في المنطقة ونتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين اليوم إلى 5200؛ فيما من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندي نظامي ” قريبًا ” بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي.

وأكد ” مانينج ” أن وزارة الأمن الداخلي طلبت أن يشارك جنود نظاميون، وليس من قوات الاحتياط الذين عادة ما يشاركون في عمليات على الأراضي الأمربكية في هذه العملية؛ لافتًا إلى أنه لا توجد خطة لهم للاحتكاك مباشرة مع مهاجرين أو متظاهرين.

وأشار إلى أنه تم نحو 1100 جندي في كاليفورنيا و1100 آخرين في أريزونا و2600 في تكساس عشية انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، التي ستحدد مسألة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونجرس.

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