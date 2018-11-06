أسعار النفط تهبط بفعل استثناءات عقوبات إيران

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط تحت وطأة استثناءات من العقوبات منحتها واشنطن للسماح لأكبر مشتري الخام الإيراني بمواصلة الاستيراد من طهران فضلا عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي قد يكبح نمو الطلب على الوقود.

كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.70 دولار للبرميل.

وقال المحللون إن توقعات حدوث تباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة تؤثر سلبا على تقديرات الطلب على الوقود بينما انحسرت المخاوف على صعيد المعروض بعد أن منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مستوردين للنفط الإيراني بما يسمح لهم بمواصلة الشراء.