” فيديو ” يوثق حادث تصادم عنيف بين شاحنة وسيارة دفع رباعي بالدمام

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو حادث تصادم عنيف بأحد شوارع الدمام، حيث صدمت شاحنة مسرعة سيارة دفع رباعي، وجرفتها وصدمتها بماكينة صراف آلي؛ مما أدى إلى تحطمها.

ورصد المقطع الشاحنة وهي قادمة بسرعة عالية، وصدمت سيارة ” دفع رباعي ” ، والذي كان قائدها يهم بالدخول لمحطة وقود.

يُذكر أن الحدث وقع بين شاحنة وجمس السبت الماضي في حي الجامعيين بالدمام، وفقًا لما ذكره متداولو الفيديو.