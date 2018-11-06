لهيب المنشطات الجنسية يحرق عش الزوجية

القاهرة(صدى):

كان حبهمها أشبه بقصص روميو وجوليت تزوجا بعد فترة قصيرة من الخطبة وجمعهما عش الزوجية السعيد حتي دخلت الثالثة بينهما إنها ” المنشطات الجنسية ” .

وفجأة أدمن الزوج ” احمد ” المنشطات فيما لم تستطع الزوجة مجاراته وإشباع رغباته ليبدأ الخلاف الذي تطاول لمعارك فضلت الزوجة ” إيمان ” على أثرها أن يتزوج بأخرى كي تلبي طلباته إلا أنه رفض لحبه الشديد لها .

حاولت إثناءه عن الحبوب الزرقاء إلا أنه رفض حتى تسببت له في الهزال والضعف وعندما نصحته بضرورة زيارة الطبيب ظن بها السوء وتطاول عليها لتسوقه أقدامه أخيراً إلى الطبيب الذي أخبره بإصابته بالعقم .

ومع زيادة الخلاف إضطرت الزوجة لرفع دعودى خلع لخوفها ألا تقيم حدود الله ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة