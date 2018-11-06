أزمة جديدة في قضية ضحيتي ” نافذة جامعة بيشة “
اندلعت الأزمة من جديدة بشأن قضية الطالبتين اللتين أصيبتا من جراء سقوط نافذة عليهما بجامعة بيشة مع إحدى الإداريات، التي نعتت إحداهما بلفظ ” بلاش دلع ” بعدما كانا قد تنازلا عن شكواهما؛ ليفجر شقيق إحدى الطالبتين مفاجأة جديدة.
واتهم شقيق إحدى الطالبتين، أمس الاثنين، الإدارية نفسها بتكرار التصرف غير اللائق وتفتيش هواتفهما المحمولة خلال مباشرتهما الدوام أمس؛ فيما تم سحب الهواتف، والتحقيق معهما لمدة تقارب الساعة والنصف، دون إذن من ولي أمرهما، أو حتى إخباره بما يحدث معهما، وتهديدهما بالإحالة إلى النيابة العامة.
ورفض أولياء أمور الطالبتين ذهابهما للجنة التحقيق التي استدعتهما للاستماع لأقوالهما بشأن الواقعة؛ بينما اكتفى المتحدث باسم الجامعة بالقول إن الطالبتين داومتا أمس في الجامعة، مؤكدًا أنه سيصدر بيان بشأن الواقعة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37686 ] نشر منذ 31 دقيقة
يعني صار الوضع حساسية
وتصفية حسابات
يعني لو بس تقول السلام عليكم
راح الملف للنيابة🤔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4856 ] نشر منذ 9 دقائق
ارى ان تتدخل المباحث الإدارية
بحكم تخصصها في هذا الجانب
صار الخلاف شخصي اكثر من الازم
في نظام دولتنا الرشيدة اعزها الله
يمنع منعا باتا سوء او إستغلال النفوذ او السلطة
من اي كائن كان
من اجل اهداف او تصفية الحسابات
مع الأخرين وإقحام عمله في خلافات شخصية
من اجل استعباد وإذلال خلق الله
بل إن اتضح لدى الجهات المختصة
ان هذة الموظفة إن استغلت نفوذها الوظيفي
بشكل او بأخر لو حتى مجرد ايذا ء نفسي
يحق نظاما محاسبتها اشد العقوبة المنصوص عليها
في نظام الدولة اعزها الله