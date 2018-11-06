أزمة جديدة في قضية ضحيتي ” نافذة جامعة بيشة “

أبها(صدى):

اندلعت الأزمة من جديدة بشأن قضية الطالبتين اللتين أصيبتا من جراء سقوط نافذة عليهما بجامعة بيشة مع إحدى الإداريات، التي نعتت إحداهما بلفظ ” بلاش دلع ” بعدما كانا قد تنازلا عن شكواهما؛ ليفجر شقيق إحدى الطالبتين مفاجأة جديدة.

واتهم شقيق إحدى الطالبتين، أمس الاثنين، الإدارية نفسها بتكرار التصرف غير اللائق وتفتيش هواتفهما المحمولة خلال مباشرتهما الدوام أمس؛ فيما تم سحب الهواتف، والتحقيق معهما لمدة تقارب الساعة والنصف، دون إذن من ولي أمرهما، أو حتى إخباره بما يحدث معهما، وتهديدهما بالإحالة إلى النيابة العامة.

ورفض أولياء أمور الطالبتين ذهابهما للجنة التحقيق التي استدعتهما للاستماع لأقوالهما بشأن الواقعة؛ بينما اكتفى المتحدث باسم الجامعة بالقول إن الطالبتين داومتا أمس في الجامعة، مؤكدًا أنه سيصدر بيان بشأن الواقعة.

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