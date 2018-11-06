بالصور.. إغلاق بوفيتين و مطعم في جولة رقابية لبلدية بارق

إبراهيم الزهراني(صدى):

واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة جولات الرقابة الصحية ضمن حملة غذاؤكم أمانة في بارق و مركز ثلوث المنظر و أغلقت بوفيتين و مطعم وذلك بتوجيه و متابعة رئيس البلدية الأستاذ أحمد عوض البارقي .

أوضح ذلك رئيس قسم صحة البيئة الأستاذ محمد الشهري و ذكر أن مراقبي القسم واصلوا صباح الأمس الأثنين جولاتهم الرقابية ضمن حملة غذاؤكم أمانة على المطاعم و البوفيهات و الملاحم و مراكز بيع التموينات الغذائية و تم رصد 10 مخالفات صحية و مصادرة 5 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و إغلاق بوفيتين للوجبات السريعة و مطعم و ذلك ببارق و مركز ثلوث المنظر .

و أضاف أنه بتوجيه و متابعة دائمة من رئيس البلدية ستواصل حملة غذاؤكم أمانة جولاتها في الصباح و المساء و سيعاقب المخالفين حسب الأنظمة و اللوائح البلدية لينعم المواطن في المحافظة و مراكزها ببيئة غذائية صحية و مميزة .