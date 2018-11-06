” صورة ” لتيم الحسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أشعلت صورة للفنان السوري تيم الحسن من طفولته وهو في عامه الأول مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرها ” تيم ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” قائلاً: ” لسه في شوية شبه يمكن ” .
وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث أعربوا عن إعجابهم الكبير بهذه الصورة وملامح ” تيم ” في طفولته، مشيرين إلى أن ملامحه لم تتغيّر مع تقدّمه في السن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37686 ] نشر منذ 32 دقيقة
ماتغير شي
مدري وش يحطون لخششهم 🤔
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله يا ابو صطيف قدرك عندي معلم شاورما جاج بألف وخمسميت قني….
ما نقول غير رزق المهبل على المجناين