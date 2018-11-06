” صورة ” لتيم الحسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت صورة للفنان السوري تيم الحسن من طفولته وهو في عامه الأول مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرها ” تيم ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” قائلاً: ” لسه في شوية شبه يمكن ” .

وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث أعربوا عن إعجابهم الكبير بهذه الصورة وملامح ” تيم ” في طفولته، مشيرين إلى أن ملامحه لم تتغيّر مع تقدّمه في السن.