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” صورة ” لتيم الحسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

” صورة ” لتيم الحسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت صورة للفنان السوري تيم الحسن من طفولته وهو في عامه الأول مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرها ” تيم ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” قائلاً: ” لسه في شوية شبه يمكن ” .

وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث أعربوا عن إعجابهم الكبير بهذه الصورة وملامح ” تيم ” في طفولته، مشيرين إلى أن ملامحه لم تتغيّر مع تقدّمه في السن.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 23 دقيقة

والله يا ابو صطيف قدرك عندي معلم شاورما جاج بألف وخمسميت قني….
ما نقول غير رزق المهبل على المجناين

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