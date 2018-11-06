5 عادات تخلصك من وزنك الزائد دون ريجيم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إن اتباع نظام ريجيم يقوم على تناول أطعمة بعينها، والتوقف عن أطعمة أخرى، يعد من الأمور التي تفشل فيها الكثير من النساء، ممن يعانين الوزن الزائد، ولذلك يبحثن عن أي وسيلة أخرى للوصول للوزن المثالي.

وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض العادات الحياتية الصحية، التي يمكن من خلال اتباعها، التخلص من الوزن الزائد، بشكل نهائي، ودون رجعة، لكن هذا المشوار يتطلب الصبر، لأنه يستغرق وقتا أطول من اتباع أنظمة الريجيم السريعة، إلا أن النتيجة تكون مضمونة، وتستمر للأبد.

ومن هذه العادات :

الأكل ببطء

التباطؤ في تناول الطعام ثبت أنه يعمل على خفض السعرات الحرارية، كما أنه يعطي الفرصة للدماغ أن ترسل لك أمر الإحساس بالشبع، قبل الانتهاء من الأكل، كما أنه سيجنبك الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي واضطراب الأمعاء.

استخدام أطباق وأكواب أصغر

أظهرت الأبحاث أنه عندما يستخدم الناس أوعية كبيرة، وأطباق كبيرة يتناولون كميات أكبر من الطعام، لذلك فلتستبدل ما لديك من أطباق وملاعق وأكواب كبيرة بأخرى صغيرة، حتى تعتاد على الأكلات الصغيرة، وتشعر بالشبع.

تخلص من أكياس المقرمشات

يجب التقليل قدر المستطاع من تناول المقرمشات، ويمكن التحايل على نفسك بتفريغها في طبق صغير، حتى يمكن التحكم في الكميات التي ستتناولينها، فمهما كان الكيس كبير، عندما نتناول منه، لن نتركه إلا عندما تفرغ منه.

تعرف على نقاط ضعفك

بالورقة والقلم، حاولي تدوين كل الأطعمة التي تضعفين أمامها، التي تصيبك بالوزن الزائد، سواء كانت مكرونات أو معجنات ومقرمشات.

فالخطوة الأولى هي الاعتراف بهذه الأكلات، حتى يمكنك اتخاذ تدابير إضافية لمنع الإفراط في تناولها، مثل عدم السير في الممر الغذائي التي تباع فيه في السوبر ماركت، أو تجنب شراءها

الاحتفاظ بمدونة للطعام

يفضل تخصيص مدونة لكتابة كل ما تأكلينه فيها، حتى يمكن الموازنة دائما بما تناولته أمس وما ستتناولينه غدا، فيمكن التحكم في كميات طعامك.

البروتينات

البروتين يلعب دورا رئيسيا في تنظيم تناول الطعام والشهية، حيث إنه يساعد على زيادة الشعور بالشبع، لأنه يأخذ وقتا أطول للهضم، وهو متوفر في الفول والحمص، بياض البيض، واللحوم الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.