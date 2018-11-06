تنبيهات بهطول أمطار رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم عن حالة الطقس على منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي, والمندق, والأجزاء المجاورة لهما، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11 ظهراً وتستمر إلى 8 مساءً.

ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.