” هدف ” يعلن عن وظائف هندسية وتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الثلاثاء، عن وظائف شاغرة في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات.

وأوضح ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” للباحثين والباحثات عن عمل: العديد من الفرص الوظيفية المميزة لحاملي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات في انتظاركم . ”

وفي السياق نفسه، أشار ” هدف ” إلى أنه للاطلاع والتسجيل يرجى زيارة البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا