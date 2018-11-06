في هذا الموعد.. هنا شيحة وأحمد فلوكس يجمعهما عش الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

رغم الكثير من تصريحات النفي لعلاقة الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس إلا أنهما بالفعل عقدا قرانهما في نهاية أكتوبر الماضي ويستعدا لإتمام حفل الزفاف في نهاية نوفمبر الجاري وفقاً لتصريحات ” شيحة ” في أحد الأحاديث الصحفية التي كشفت بها أخيراً عن تطورات علاقتها بـ ” فلوكس ” .

وأكدت شيحة أنها تعرفت على ” فلوكس ” من خلال الجزء الثاني من مسلسل ” نصيبي وقسمتك ” حتى نشأت بينهما قصة حب كما يجمعهما عمل فني قريباً إلا أنه لم يتم تحديد اسم الفيلم.