في هذا الموعد.. هنا شيحة وأحمد فلوكس يجمعهما عش الزوجية
رغم الكثير من تصريحات النفي لعلاقة الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس إلا أنهما بالفعل عقدا قرانهما في نهاية أكتوبر الماضي ويستعدا لإتمام حفل الزفاف في نهاية نوفمبر الجاري وفقاً لتصريحات ” شيحة ” في أحد الأحاديث الصحفية التي كشفت بها أخيراً عن تطورات علاقتها بـ ” فلوكس ” .
وأكدت شيحة أنها تعرفت على ” فلوكس ” من خلال الجزء الثاني من مسلسل ” نصيبي وقسمتك ” حتى نشأت بينهما قصة حب كما يجمعهما عمل فني قريباً إلا أنه لم يتم تحديد اسم الفيلم.
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