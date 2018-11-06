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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يهدي ولي العهد ” شامخ “

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يهدي ولي العهد ” شامخ “
نايف السالم(صدى):

أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنية بعنوان ” شامخ ” مهداة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياض.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” الأغنية، قائلاً: ” إهداء الى سمو سيدي بمناسبة الإنجازات الرياضية للوطن ” .

وأغنية ” شامخ ” من تأليف تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن كلماتها:
شامخ بمجدك محمد
واصل بفكرك وجدد
ونهتف بأسمك نردد
عشت للأوطان


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20906 ] نشر منذ 2 ساعتين

روووووووووووووووووووووووووعه
يستاهل ابو سلمان حفظه الله

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