بالفيديو.. تركي آل الشيخ يهدي ولي العهد ” شامخ “
أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنية بعنوان ” شامخ ” مهداة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياض.
ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” الأغنية، قائلاً: ” إهداء الى سمو سيدي بمناسبة الإنجازات الرياضية للوطن ” .
وأغنية ” شامخ ” من تأليف تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن كلماتها:
شامخ بمجدك محمد
واصل بفكرك وجدد
ونهتف بأسمك نردد
عشت للأوطان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20906 ] نشر منذ 2 ساعتين
روووووووووووووووووووووووووعه
يستاهل ابو سلمان حفظه الله