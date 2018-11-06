بالفيديو.. تركي آل الشيخ يهدي ولي العهد ” شامخ “

نايف السالم(صدى):

أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنية بعنوان ” شامخ ” مهداة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياض.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” الأغنية، قائلاً: ” إهداء الى سمو سيدي بمناسبة الإنجازات الرياضية للوطن ” .

وأغنية ” شامخ ” من تأليف تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن كلماتها:

شامخ بمجدك محمد

واصل بفكرك وجدد

ونهتف بأسمك نردد

عشت للأوطان