آخر التطورات في قضية اتهام سلفستر ستالوني بالتحرش الجنسي

واشنطن(صدى):

كشف مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس إلى أن الاتهامات التي تم توجيهها إلى النجم العالمي سيلفستر ستالوني، باغتصاب فتاة والتحرش الجنسي العام الماضي سقطت بالتقادم، وذلك بالنظر إلى التاريخ المقدم للمزاعم.

وكانت قد قالت الضحية أن الاعتداءات وقعت في عامي 1987 و1990، كما قدمت شهودًا جددًا للقضية، الذين نفوا تلك الوقائع.

وفي السياق نفسه، لم تكشف التحقيقات الجديدة أي جديد؛ مما دفع محامي ستالون، مارتي سينجر، لرفض تلك الاتهامات مؤكدًا أن موكله يرفض الادعاء بشكل قاطع.