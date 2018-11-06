هيونداي النترا سبورت 2019 تكشف نفسها رسميا

سول (صدى):

قامت هيونداي رسمياً بإطلاق النترا سبورت 2019 الجديدة كلياً مع تصميم أكثر ديناميكية وأداء أقوى، بالإضافة إلى عدد من أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وخصائص جديدة لمزيد من الراحة.

تمتلك النترا سبورت الجديدة تصميم حصري ذو طابع رياضي، مع ارتفاع منخفض وأداء عالي مقارنة بالطراز القياسي إضافة لتجربة قيادة ديناميكية أكثر.

أصبحت الخارجية أكثر رياضية مع شبك أمامي أسود لامع ومصابيح أمامية وخلفية LED سوداء من الداخل، إضافة إلى وجود عجلات 18 إنش مزدوجة اللون مع مكابح أكبر.

توفر المقصورة أيضاً مظهر رياضي عبر تنجيد كامل من الجلد الأحمر، شاشة عدادات جديدة، عجلة قيادة على شكل حرف D.

هذا وأما عن المحرك، فسوف يكون من نوع GDi تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 204 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، حيث يوفر معدل استهلاك وقود يبلغ 8.33 كم/لتر عبر ناقل حركة DCT ذو 7 سرعات، مع وجود خيار للحصول على ناقل يدوي ذو 6 سرعات.