بالفيديو.. شركة تعاقب موظفيها بشرب البول وتناول الصراصير

بكين(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو طريقة صادمة تستخدمها شركة صينية تعاقب موظفيها بطرق مذلة علنًا أمام زملائهم، وذلك بعد فشلهم في تحقيق المبيعات المطلوبة منهم.

حيث قام مدراء الشركة بجلد الموظفين بواسطة أحزمة أمام زملائهم في العمل، وإرغامهم على تناول 3 صراصير عن كل عملية مبيعات فاشلة.

وشرب سائل أصفر اللون بينما يسدون أنوفهم، وهو ما قالت عنه مواقع صينية بأنه ” بول ” ، وإرغامهم على الركوع وتناول ” الماستردة ” وحلق رؤوسهم.

وأطلقت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، وألقت القبض على 3 منهم، حبست 2 منهم 10 أيام، والثالث 5 أيام على ذمة التحقيقات.