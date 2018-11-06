بالفيديو.. أمير كرارة: عشت لحظات مرعبة برفقة عائلتي

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الفنان المصري أمير كرارة، أنه يخشى الطائرات بشدة، وتعرض يومًا ما للحظات مرعبة على متن طائرة برفقة عائلته.

وقال ” كرارة ” خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج ” تخاريف “، أنه عانى مع أسرته من موقف مخيف على متن طائرة متوجهة إلى لبنان تعرضت لعاصفة شديدة أدت إلى انعدام الرؤية.

وأشار الفنان المصري إلى أنه زاد من خوفه اهتزاز الطائرة بقوة، والشرر الذي بدأ يظهر حولها، ورغم حالة الخوف التي انتابته حافظ ابنه سليم على هدوئه، وحاول تهدئته.